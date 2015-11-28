ترویج فرهنگ شهادت هراس به دل استکبار می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بشیری شامگاه جمعه در یادواره شهدای روستای ارمبویه که در مسجد صاحب الزمان(عج) این روستا برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج با هوشیاری امام راحل تشکیل و برکات آن قابل مشاهده و ملموس است.

وی زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا را وظیفه آحاد ملت در عصر حاضر دانست و افزود: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون خون مطهر شهداست و باید نام و یاد ایشان بیش از گذشته در جامعه گسترش پیدا کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن به وسیله ابزارها و امکانات مختلف تلاش دارد تا آینده سازان ایران اسلامی را از فرهنگ شهید و شهادت دور کند.

وی اضافه کرد: گسترش فرهنگ شهید و شهادت باعث یأس و ناامیدی دشمنان شده و ترس را به دل استکبار می اندازد، به همین خاطر برگزاری یادواره های شهدا از اهمیت بالایی برخوردار است.

بشیری عنوان کرد: باید شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به عنوان الگوهای جوانمردی و ایثار به جوانان و نوجوانان معرفی شوند که یکی از اهداف برگزاری یادواره شهدا نیز همین موضوع است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: باید وصیت نامه های شهدا که سراسر درس است در میان آحاد ملت گسترش پیدا کند.