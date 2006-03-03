مذاكرات هسته اي در وين پايان يافت / هيئت ايراني شروط اروپايي ها را نپذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره در نشست امروز وين، سه كشور اروپايي از ايران خواستند غني سازي وتحقيقات هسته اي را به حال تعليق درآورد كه اين درخواستها با مخالفت ايران روبرو شد.



وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان بار ديگر شروط زياده خواهانه و غير منطقي خود را بر ايران تحميل كردند، اما هيئت ايراني زير بار نرفت.



به گفته خبرنگار الجزيره از وين، طرفين در پايان نشست امروز در وين، مذاكرات را سازنده ومثبت توصيف كردند، اما اين نشست هيچ توافق ونتيجه اي به دنبال نداشت.

به گزارش العربيه، دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه هم اعلام كرد كه اين مذاكرات نتيجه اي نداشت.

اين مذاكرات ميان هيئت ايراني به رياست علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و جك استراو، اشتاين ماير و فيليپ دوست بلازي وزيران امور خارجه كشورهاي انگليس، آلمان و فرانسه انجام شد.



مذاكرات وين سه روز پيش از نشست دوشنبه آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين صورت گرفت.

لاريجاني كه پيش از وين به مسكو رفته بود، تاكيد كرد كه ايران هرگز از حق مشروع و مسلم خود در داشتن فعاليتهاي غني سازي اورانيوم در خاك خود دست برنخواهد داشت و آن را حق حاكميتي و راهبردي مي داند.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران، آمريكا را متهم كرده است كه براي شكست طرح روسيه تلاش مي كند.

مقامات روسيه نيز مذاكرات خود با مذاكره كننده ارشد ايران در زمينه هسته اي را مثبت و مفيد ارزيابي كرده اند

