تیم بانوان اراک بر سکوی نخست یوگای استان مرکزی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در هفت گروه سنی در اراک برگزار شد که در گروه سنی پنج تا هشت سال مهسا بهرامی، تینا میرزاخانی مقام های اول و دوم را کسب کردند و آوا کریمی و تیام صبوری مشترکا سوم شدند.

در گروه سنی هشت تا ۱۲ سال سنا میرزاخانی، فاطمه اسدی و ثمین نجفی به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند و در گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال مهدیه زنگارکی در سکوی نخست ایستاد، ستایش حسینی دوم شد و سارا عسگری به مقام سوم دست یافت.

همچنین در گروه سنی ۱۷ تا ۲۵ سال حدیث ملکی، فاطمه قربانی و نگار گل کار به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال بیتا هاشمی و مریم مهدی اول و دوم شدند و مونا روشن فر در جایگاه سوم ایستاد.

در گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال نیز زهرا نیکوکار در سکوی اول قرار گرفت، فاطمه احتشامی در جایگاه دوم ایستاد و زینت سجادی و زهرا خسروی به طور مشترک سوم شدند و در گروه پیشکسوتان نیز زهرا روشنایی و زهرا رمضانی به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و منیژه حسین پناهی و فخری میرکمانی به طور مشترک سوم شدند.