نخستین دوره مسابقات شطرنج بانک های استان مرکزی پایان یافت

نادر پیلوایه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به صورت دوره ای زیر نظر هیات شطرنج استان مرکزی در اراک برگزار شد و در پایان نفرات برتر میزهای پنج گانه معرفی شدند.

دبیر هیئت شطرنج استان مرکزی تصریح کرد: در این مسابقات، قهرمان میز یک کامران مدنی از بانک سپه، قهرمان میز دو حسن صفری از بانک تجارت، قهرمان میز سه احمد خلیلی از بانک تجارت، قهرمان میز چهار محمدرضا صفری از بانک تجارت و همچنین مهدی قاسمی از بانک ملی به عنوان قهرمان میز پنج معرفی شد.

پیلوایه اظهار داشت: کاپ اخلاق این مسابقات هم نصیب تیم بانک آینده شد.

دبیر هیئت شطرنج استان مرکزی بیان داشت: گسترش ورزش شطرنج در استان مرکزی از اهداف هیات شطرنج این استان است و با این رویکرد برگزاری مسابقات بین نهادها، ادارات و ارگان ها، واحدهای صنعتی، مراکز آموزشی، نیروهای مسلح و از این قبیل از تقویم ورزشی این هیات گنجانده شده است.

پیلوایه افزود: این برنامه با برگزاری مسابقات شطرنج بین بانک های استان مرکزی آغاز شده است و امیدواریم با برگزاری مسابقات شطرنج در سطوح مختلف جامعه ورزش شطرنج بتواند در استان موقعیت و جایگاه بهتری پیدا کند.

به گفته دبیر هیئت شطرنج استان مرکزی اولین دوره مسابقات شطرنج کارمندان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان زیر نظر هیئت شطرنج این استان، ۲۵ آذرماه جاری برگزار می شود.