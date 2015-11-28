تیم کاراته شهرداری اراک صدرنشین هفته سوم لیگ کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور رفت لیگ کاراته نوجوانان استان مرکزی با شرکت هشت تیم در سالن اختصاصی خانه کاراته در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش در پایان هفته سوم، تیم کاراته باشگاه شهرداری اراک با شش برد، یک باخت، ۱۸ امتیاز و ۱۳۹ امتیاز انفرادی در صدر جدول مسابقات قرار گرفت و تیم باشگاه امام رضا(ع) اراک با شش برد، یک باخت، کسب ۱۸ امتیاز و در مجموع با ۱۱۰ امتیاز انفرادی و تیم باشگاه هیئت کاراته ساوه با پنج برد، دو باخت و ۱۵ امتیاز به ترتیب تا پایان هفته سوم لیگ در ردیف دوم و سوم جدول مسابقات قرار گرفتند.

همچنین تیم های استعدادیابی بسیج سپاه اراک، قهرمانان اراک، فاتح خیبر معصومیه، هیئت کاراته شازند و باشگاه امین اراک به ترتیب در ردیف های چهارم تا هشتم جدول مسابقات لیگ کاراته نوجوانان استان مرکزی تا پایان هفته سوم و دور رفت قرار گرفتند.

به گفته حمید نیکوهمت، دبیر هیئت کاراته استان مرکزی هفته اول دور برگشت مسابقات لیگ کاراته نوجوانان این استان در ساوه برگزار خواهد شد.