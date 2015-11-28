برای مذاکرات بدو ن شرط جهت صلح با هندوستان آماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، نواز شریف در حاشیه اجلاس کشورهای مشترک المنافع با دیوید کامرون همتای انگلیسی اش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار «سرتاج عزیر» مشاور و «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست ویر پاکستان در امور خارجی نیز حضور داشتند. در این دیدار دو طرف در مورد مسئله افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نخست وزیر پاکستان ضمن این دیدار بیان کرد: پاکستان به روابطش با کشورهای مشترک المنافع اهمیت بسیاری می دهد. وی در ادامه اظهار داشت: برای مذاکرات بدون شرط در راستای برقراری صلح با هندوستان آماده ایم.

وی افزود: پاکستان انگلیس را یک شریک قابل اعتماد و یک دوست مهم تلقی می کند. شریف همچنین بیان کرد که نقش آمریکا و چین در مذاکرات صلح با افغاستان بسیار پر اهمیت است و در این دو سال اخیر روند مبارزه با تروریسم با پیشرفت خوبی همراه بوده است.

لازم به ذکر ست که نشست سران کشورهای مشترک المنافع جمعه ۲۷ نوامبر (۶ آذر) باحضور ۵۳ کشور عضو و با موضوع تغییرات آب و هوایی در «مالت» برگزار شد.