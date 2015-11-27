میزان ذخیره کربن در جنگل های معتدل دقیق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های جدید می تواند به دانشمندان در فهم بهتر تاثیر درختان بر میزان کربن موجود در اتمسفر کمک کند. با وجودی که این حقیقت به خوبی به اثبات رسیده است که درختان، کربن را جذب کرده و به مدت طولانی ذخیره می نمایند، محققان در مورد میزان ذخیره آن در جنگل های جهانی نامطمئن هستند.

دکتر «لورا دانکانسون»، عضو مرکز پرواز فضایی ناسا، در این باره می گوید: «برآورد دقیق میزان کربن درختان زنده معمولاً با شیوه مبتنی بر قطع همه درختان به دست می آید. اما به خاطر غیرعملی بودن این شیوه، در مطالعات میدانی، درختان نمونه مورد مطالعه قرار می گیرند.»

اما در مطالعه جدید ناسا از تکنیک مبتنی بر لیزر موسوم به لیدار برای آنالیز کل درختان استفاده شده است. در این ارزیابی دیجیتال، محققان دریافتند که بررسی زیست توده درختان تنومندتر میزان کربن ذخیره شده در جنگل ها را بهتر نشان می دهد.

از این رو به گفته محققان، در شیوه های قدیمی، میزان کربن موجود در جنگل های معتدل بیش از اندازه برآورد شده است.