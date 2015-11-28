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۷ آذر ۱۳۹۴، ۵:۵۲

دیدار پاپ فرانسیس با رییس جمهوری سودان جنوبی

دیدار پاپ فرانسیس با رییس جمهوری سودان جنوبی

سخنگوی واتیکان اعلام کرد پاپ فرانسیس در نشستی غیر رسمی با رییس جمهوری سودان جنوبی دیدار و او را به تحقق صلح در این کشور فراخوانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هنوز در مورد جزئیات این دیدار که ۱۵ دقیقه طول کشیده است، اطلاعاتی منتشر نشده است.

فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان گفت: این دیدار غیر رسمی بود و دلیل اصلی این دیدار تمایل پاپ برای خدمت به صلح و آشتی در سودان جنوبی است. دیدار میان پاپ و سالوا کر در کامپالا پایتخت اوگاندا و در ادامه سفر یک هفته ای رهبر کاتولیک های جهان به آفریقا انجام گرفت.

گفتنی است شماری دیگر از رهبران جهان نیز، سالوا کر را به پایان دادن به درگیری های سودان جنوبی که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آواره شدن بیش از دو میلیون نفر شده است، ترغیب کرده اند، ولی درگیری های این کشور برغم برگزاری چندین دوره مذاکرات صلح و توافق های آتش بس ادامه دارد.

مدت کوتاهی پس از استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، در پی اختلافات سیاسی طولانی میان رئیس جمهوری و معاون برکنار شده وی، جنگ در این کشور آغاز شد. سودان جنوبی که تازه تاسیس ترین کشور جهان است، در دسامبر ۲۰۱۳ به صحنه جنگ و خونریزی تبدیل شد.

کد مطلب 2980037

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