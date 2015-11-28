نصیرشلال با عملکردی ضعیف اوت کرد/ هیچ امتیازی به ایران نرسید!

به گزارش خبرنگار مهر، نواب نصیرشلال در حرکت یکضرب ابتدا وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی را درخواست کرد اما در مهار آن ناموفق بود. نصیرشلال برای بار دوم همین وزنه را درخواست کرد و آن رابالای سر برد.

این وزنه بردار خوزستانی در حرکت سوم در مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرمی ناکام ماند تا با همان ۱۸۱ کیلوگرم به کار خود در یکضرب پایان دهد.

این در حالی است که ایوان عفرموف ازبک با ۱۹۲ کیلوگرم موفق شد مدال طلای حرکت یکضرب را از آن خود کند.

نصیرشلال در حرکت دوضرب نتیجه ای بسیار ضعیف و دور از انتظار کسب کرد. وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم ایران سه بار در مهار وزنه های ۲۲۰، ۲۲۳ و ۲۲۶ کیلوگرم ناکام بود و در نهایت از دور مسابقات اوت شد تا امتیازی به ایران تعلق نگیرد.

بدین ترتیب پس از مجید عسکری و جابر بهروزی، نصیرشلال سومین وزنه بردار اوتی ایران است که این نشان از عملکرد ضعیف کاروان ایران تا بدینجای مسابقات دارد. کیانوش رستمی بامداد پنجشنبه موفق به کسب مدال نقره در دسته ۸۵ کیلوگرم شده است.

ایران در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم بهادر مولایی را خواهد داشت.

در دسته ۱۰۵ کیلوگرم الکساندر زایچیکوف از قزاقستان با ۱۹۱ یکضرب، ۲۳۰ دوضرب و ۴۲۱ کیلوگرم مجموع به مدال طلا رسید. دیوید بدژانیان از روسیه با ۱۸۰ کیلوگرم یکضرب، ۲۳۱ کیلوگرم دوضرب و ۴۱۱ کیلوگرم مجموع دوم شد و آرتورز پلسنی‌یکس از لتونی با ۱۷۹ کیلوگرم یکضرب، ۲۲۶ کیلوگرم دوضرب و ۴۰۵ کیلوگرم مجموع به مدال برنز رسید.