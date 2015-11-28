  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آذر ۱۳۹۴، ۸:۰۰

مصدومیت مجدد مدافع تیم ملی فوتبال ایران در لیگ قطر

مصدومیت مجدد مدافع تیم ملی فوتبال ایران در لیگ قطر

پژمان منتظری مدافع تیم ملی فوتبال ایران که به تازگی از مصدومیت رها شده است، در دیدار تیم الاهلی مقابل العربی در لیگ قطر آسیب دید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ ستارگان قطر روز جمعه پیگیری شد که در یکی از این مسابقات تیم العربی در حضور اشکان دژاگه به مصاف تیم الاهلی رفت و با یک گل به برتری رسید. در تیم الاهلی مجتبی جباری و پژمان منتظری دو بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی قرار داشتند ولی منتظری به خاطر آسیب دیدگی در دقیقه ۲۲ تعویض شد و جایش را به «بیسون» داد که این مدافع هم چهار دقیقه بعد از حضورش در زمین با دریافت کارت قرمز اخراج شد!

در دیگر دیدار هفته دهم، تیم الغرافه با حضور مسعود شجاعی با دو گل مقابل الخریطیات شکست خورد. تیم السیلیه هم با حضور محمد نوری با نتیجه ۲ بر یک برابر الخور شکست خورد تا همچنان در انتهای جدول لیگ قطر باقی بماند.

کد مطلب 2980059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها