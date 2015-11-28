مصدومیت مجدد مدافع تیم ملی فوتبال ایران در لیگ قطر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ ستارگان قطر روز جمعه پیگیری شد که در یکی از این مسابقات تیم العربی در حضور اشکان دژاگه به مصاف تیم الاهلی رفت و با یک گل به برتری رسید. در تیم الاهلی مجتبی جباری و پژمان منتظری دو بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی قرار داشتند ولی منتظری به خاطر آسیب دیدگی در دقیقه ۲۲ تعویض شد و جایش را به «بیسون» داد که این مدافع هم چهار دقیقه بعد از حضورش در زمین با دریافت کارت قرمز اخراج شد!

در دیگر دیدار هفته دهم، تیم الغرافه با حضور مسعود شجاعی با دو گل مقابل الخریطیات شکست خورد. تیم السیلیه هم با حضور محمد نوری با نتیجه ۲ بر یک برابر الخور شکست خورد تا همچنان در انتهای جدول لیگ قطر باقی بماند.