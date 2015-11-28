۱۲ شهید و ۱۳ زخمی در بمباران استان تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن منطقه «وازع» در استان تعز را بمباران کردند.

در این حمله هوایی دستکم ۱۲ شهروند یمنی شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

حملات هوایی عربستان سعودی به یمن با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی از ششم فروردین آغاز شده است. سعودی ها در این حملات به اهداف مورد نظر خود دست نیافته اند و با نقض تمامی قوانین بین الملل، اهداف غیر نظامی همچون بیمارستان ها، مدارس و منازل مسکونی را نیز هدف قرار می دهند که طی آن هزاران یمنی شهید و زخمی شده اند.