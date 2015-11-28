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۷ آذر ۱۳۹۴، ۸:۲۲

۱۲ شهید و ۱۳ زخمی در بمباران استان تعز

۱۲ شهید و ۱۳ زخمی در بمباران استان تعز

رسانه های یمن از شهید و زخمی شدن ۲۵ نفر در بمباران استان تعز توسط عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن منطقه «وازع» در استان تعز را بمباران کردند.

در این حمله هوایی دستکم ۱۲ شهروند یمنی شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

حملات هوایی عربستان سعودی به یمن با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی از ششم فروردین آغاز شده است. سعودی ها در این حملات به اهداف مورد نظر خود دست نیافته اند و با نقض تمامی قوانین بین الملل، اهداف غیر نظامی همچون بیمارستان ها، مدارس و منازل مسکونی را نیز هدف قرار می دهند که طی آن هزاران یمنی شهید و زخمی شده اند.

کد مطلب 2980065
سمیه خمارباقی

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