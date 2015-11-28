دیدار حساس سپاهان برای صعود به صدر/ امیدواری به کسب نتیجه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان عصر روز یکشنبه و از ساعت ۱۵ در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و دیدار مقابل گسترش‌فولاد تبریز، برای پیروزی و کسب امتیاز به میدان می‌رود.

شاگردان ایگور استیماچ که هفته گذشته، صعود به فینال رقابت‌های جام حذفی را از دست دادند، حال باید در هفته سیزدهم، این شکست را جبران کرده و به پیروزی برسند.

تیم اصفهانی اگرچه روی مسابقات جام حذفی حساب ویژه‌ای باز کرده بود اما در نهایت، در ضربات پنالتی، این مسابقات را از دست داد تا با تمرکز بیشتری به سوی مسابقات لیگ برتر روانه شود.

سپاهانی‌ها با حضور سرمربی جدید خود، حال تلاش می‌کنند که امتیاز بازی‌های باقیمانده از لیگ برتر را ازآن خود کرده و بتوانند دوباره به صدر جدول بازگردند.

این تیم اصفهانی با پیروزی هفته دوازدهم خود مقابل نفت تهران، حال دوباره به جمع تیم‌های مدعی لیگ برتر بازگشته و در حال حاضر در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفته است.

سپاهان در صورتی که در این مسابقه به پیروزی برسد، می‌تواند شرایط خود را در جدول بهبود بخشیده و نشان دهد که همچنان برای رسیدن به قهرمانی مدعی است.

از سوی دیگر، گسترش‌فولاد تبریز که همواره یکی از تیم‌های سخت لیگ برتر به شمار می‌رفته، در شرایطی به مصاف سپاهان می‌رود که این تیم نیز به امتیاز مسابقه احتیاج دارد.

شاگردان فراز کمالوند که همواره از تیم‌ای خوب لیگ برتر به شمار می‌رفته‌اند، در تلاش هستند که از این فرصت به خوبی استفاده کرده و مقابل مدافع عنوان قهرمانی، عملکرد خوبی به نمایش بگذارند.

این تیم تبریزی به خوبی می‌داند که در صورت غفلت مقابل سپاهان، متحمل شکست شده و نمی‌تواند در این بازی امتیازی را به خود اختصاص دهد.

غیبت دو هافبک دفاعی سپاهان در روز سخت بازی با گسترش

نکته جالب توجه در بازی روز یکشنبه، غیبت دو هافبک دفاعی سپاهان به دلیل محرومیت و عدم حضور این بازیکنان در دیدار مقابل گسترش‌فولاد تبریز است.

علی کریمی، هافبک دفاعی سپاهان که در آخرین بازی تیمش در لیگ برتر که هفته دوازدهم و دیدار مقابل نفت تهران از داور مسابقه کارت زرد گرفت، سه اخطاره شده و در این مسابقه به میدان نمی‌رود.

همچنین میلاد سرلک، دیگر هافبک سپاهان نیز که در دیدار این تیم در مسابقات جام حذفی از داور بازی کارت قرمز دریافت کرده و اخراج شد، طبق قانون در دیدار مقابل گسترش فولاد تبریز به میدان نمی‌رود.

باید دید در نهایت تیم پیروز دیدار حساس روز یکشنبه، کدام‌یک از تیم‌های سپاهان و گسترش فولاد تبریز خواهد بود.