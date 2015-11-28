غیبت تیم کشتی روسیه در جام باشگاه هابه دلیل تقارن با جام باکو بود

ماگمد رسول حاجی ماگمد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که رقابتهای با کیفیتی در جام باشگاه های جهان برگزار شد اظهار داشت: این رقابتها به عنوان دومین دوره رقابتهای بین باشگاهی جهان برگزارشد که تیمهای خوبی با برخی نفرات عنوان دار خود در این مسابقات به میدان رفتند. البته کشورهای مختلفی که می توانستند با تیمی خوب و مدعی در این مسابقات شرکت کنند بنا به دلایلی غیبت داشتند که امیدوارم در دوره‌های بعد وارد این مسابقات شوند.

وی در خصوص غیبت نماینده روسیه در این رقابتها نیز گفت: غیبت تیمی از باشگاه های روسیه عمدی و یا از روی مساله خاصی نبود، چرا که همزمان با رقابتهای جام باشگاه های جهان، تورنمنت حیدرعلی اف باکو نیز در کشور آذربایجان در حال برگزاری است و بسیاری از کشتی گیران نامدار و اصلی روسیه در این تورنمنت به میدان رفتند.

آزادکار وزن ۷۰ کیلوگرم تیم بیمه رازی در خاتمه افزود: مطمئنا اگر در سالهای آینده برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد، روسیه هم می تواند با تیمی خوب و مدعی در رقابتهای جام باشگاه های جهان شرکت کند.

پرونده دومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان عصر جمعه با قهرمانی تیم بیمه رازی بسته شد. نماینده کشورمان در دیدار فینال رو در روی تیم تایتان مرکوری آمریکا قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۷ بر یک به عنوان قهرمانی دست یابد.