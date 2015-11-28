رحمان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دیدار سپاهان مقابل گسترش فولاد تبریز و اهمیت کسب نتیجه در این مسابقه اظهار داشت: تیم ما در حال حاضر احتیاج بسیاری به پیروزی مقابل گسترش فولاد تبریز دارد و باید هرطور شده، در این مسابقه امتیاز بگیریم.

وی افزود: هدف ما رسیدن به امتیاز این مسابقه است و در راه رسیدن به این هدف، برنامه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده و تمرینات مناسب را انجام داده‌ایم.

دروازه‌بان تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به کیفیت تیم گسترش‌فولاد تبریز تصریح کرد: گسترش فولاد تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود و از بازیکنان و کادر فنی خوبی بهره می‌برد اما ما باید برای پیروزی مقابل این تیم، از همه توان خود بهره بگیریم.

وی ادامه داد: بر اساس آنالیز کادر فنی، نکات مثبت و منفی تیم حریف به ما گوشزد شده و امیدوار هستم که در روز بازی بتوانیم نکات فنی مد نظر آنها را در زمین اجرا کرده و پیروزی را ازآن خود کنیم.

احمدی درباره اینکه آیا تیمش به دنبال رسیدن به قهرمانی نیم‌فصل است یا خیر، افزود: قهرمانی نیم‌فصل برای ما دور از دسترس نیست اما به هر حال برای قهرمانی نیم‌فصل جامی به تیمی نمی‌دهند.

وی اضافه کرد: سعی و تلاش ما باید بر این باشد که بتوانیم در پایان فصل قهرمان شویم، البته ما باید امتیازات از دست رفته خود را قبل از نیم‌فصل مسابقات جبران کنیم تا در نیم‌فصل دوم مشکلی در این زمینه برای ما به وجود نیاید.