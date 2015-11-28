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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

جودو جایزه بزرگ کره‌جنوبی؛

پایان کار جودوکاران ایران با حذف محجوب

پایان کار جودوکاران ایران با حذف محجوب

روز سوم و پایانی رقابتهای جایزه بزرگ جودو کره جنوبی با حذف دومین نماینده کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که به میزبانی کره جنوبی در جزیره جیجو جریان دارد جواد محجوب در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دور نخست «کلمنت دلورت» از فرانسه را در وقت های اضافه با ضربه فنی شکست داد و راهی دور دوم شد. 

محجوب در این مرحله مقابل «المر گاسیموف» نفر دوم رنکنینگ جهانی از آذربایجان رفت و در فاصله ۱۴ ثانیه به پایان وقت قانونی مبارزه با ضربه فنی بازنده شد و از دور رقابت ها کنار رفت. 

روز گذشته هم سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم بعد از دو پیروزی مقابل حریفانی از فیجی و سوئد ، دور سوم به نماینده روسیه باخت و از دور رقابتها کنار رفت. 

جودوکاران ایران برای کسب سهمیه المپیک ریو ۲۰۱۶ تلاش می کنند. 

کد مطلب 2980099

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