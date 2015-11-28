سند توسعه دانشگاه در گیلان مبتنی بر آمایش سرزمین تنظیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، فریدون رهنمای رودپشتی توجه به سند توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را مهم دانست و گفت: در سال ۹۵ باید به بحث برنامه ششم توسعه دانشگاه توجه داشت.

وی افزود: تنظیم بودجه سال ۹۵ رویکرد جدیدی جهت تدوین برنامه ششم دانشگاه درآمایش استانی است ولی سند توسعه دانشگاه در استان گیلان، مبتنی بر آمایش سرزمین تنظیم می شود.

رهنمای رودپشتی با اشاره به ابعاد مختلف مورد توجه در آماده سازی سند آمایش تصریح کرد: این سند در زمینه های محتلف از جمله آموزشی، پژوهشی، علم و فناوری، فرهنگی، پشتیبانی ساختمانی و مالی تنظیم می شود.

وی افزود: دریاره این سند در جلسه هیأت امنای استان که با حضور ریاست عالی دانشگاه در دی ماه سال جاری برگزار می شود تصمیم گیری خواهد شد.

رهنمای رودپشتی همچنین بر اجرای طرح های ماندگار فاخر در استان گیلان تاکید و تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح های ماندگار فاخر در استان گیلان، حرکت های خوبی در واحد های دانشگاهی این استان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: مفاخر ملی، مذهبی و علمی بزرگی در استان گیلان داریم که باید در جهت شناساندن آنها به نسل جوان، ضمن شناسایی این مفاخر، با مستند سازی از زندگینامه آنان به نحو مطلوب از مفاخر استان تقدیر شود.