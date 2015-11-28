رقابت های قهرمانی کاراته در قزوین به کار خود پایان داد

حمید رضا داوری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت های كاراته نوجوانان و بزرگسالان استان جمعه شب با قهرمانی تیم های بیدستان و الوند در خانه كاراته قزوین برگزار شد.

وی افزود: در رقابت های رده سنی نوجوانان تیم بیدستان با ۳طلا و ۱برنز، قزوین با ۱ طلا و ۴ برنز و ناصرآباد هم با ۱ طلا اول تا سوم شدند همچنین در رده سنی بزرگسالان الوند با ۲طلا و ۲ برنز، بیدستان با ۱طلا ، ۱نقره و ۱ برنز و پیریوسفیان هم با ۱طلا و ۱ برنز عناوین برتر را كسب كردند.

وی بابیان اینكه رقابت های نوجوانان و بزرگسالان استان با شركت ١٠٨ كاراته كا برگزار شد افزود: در رده نوجوانان بازیکن اخلاق محمدمهدی زمانی از ناصرآباد، بازیکن برتر سیدافشین موسوی از بیدستان، مربی برتر علی قاسمی از بیدستان و داوربرتر عباس جنابی از قزوین شدند.

شهروان مهر خاطرنشان کرد: در مسابقات بزرگسالان هم بازیکن اخلاق مهدی کاظمی از قزوین، بازیکن برتر بهمن عسگری از الوند، مربی برتر شاهرخ رحمانی از تاکستان و داوربرتر حسن طاهری از قزوین شدند.

دبیر هیئت كاراته استان قزوین یاد آور شد: نفرات برتر به اردوی تیم منتخب استان دعوت و تیم كاراته استان را در رقابت های قهرمانی كشور شركت می كنند.