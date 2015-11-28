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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۰۲

دبير هيئت كاراته استان قزوين:

رقابت های قهرمانی کاراته در قزوین به کار خود پایان داد

رقابت های قهرمانی کاراته در قزوین به کار خود پایان داد

قزوین-دبیر هیئت كاراته استان قزوین گفت: رقابت های كاراته نوجوانان و بزرگسالان استان با قهرمانی بیدستان و الوند به کار خود پایان داد.

حمید رضا داوری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت های كاراته نوجوانان و بزرگسالان استان جمعه شب با قهرمانی تیم های بیدستان و الوند در خانه كاراته قزوین برگزار شد.

وی افزود: در رقابت های رده سنی نوجوانان تیم بیدستان با ۳طلا و ۱برنز، قزوین با ۱ طلا و  ۴ برنز و ناصرآباد هم با ۱ طلا اول تا سوم شدند همچنین در رده سنی بزرگسالان الوند با ۲طلا و ۲ برنز، بیدستان با  ۱طلا ، ۱نقره و  ۱ برنز و پیریوسفیان هم با  ۱طلا و  ۱ برنز عناوین برتر را كسب كردند.

وی بابیان اینكه رقابت های نوجوانان و بزرگسالان استان با شركت ١٠٨ كاراته كا برگزار شد افزود: در رده نوجوانان بازیکن اخلاق محمدمهدی زمانی از ناصرآباد، بازیکن برتر سیدافشین موسوی از بیدستان، مربی برتر علی قاسمی از بیدستان و داوربرتر عباس جنابی از قزوین شدند.

شهروان مهر خاطرنشان کرد: در مسابقات بزرگسالان هم بازیکن اخلاق مهدی کاظمی از قزوین، بازیکن برتر بهمن عسگری از الوند، مربی برتر شاهرخ رحمانی از تاکستان و داوربرتر حسن طاهری از قزوین شدند.

دبیر هیئت كاراته استان قزوین یاد آور شد: نفرات برتر به اردوی تیم منتخب استان دعوت و تیم كاراته استان را در رقابت های قهرمانی كشور شركت می كنند.

کد مطلب 2980114

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