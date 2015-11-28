قرارداد «کاسا۱۰۰۰» نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، وزرای انرژی کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در ترکیه توافق‌نامه نهایی در مورد اجرای طرح کاسا ۱۰۰۰ پروژه انتقال نیروی برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را به امضا رساندند.

براساس این پروژه، سالانه ۱۳۰۰ مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال داده می‌شود.

در مرحله اول خط انتقال نیروی برق ۵۰۰ کیلوواتی از منطقه «دوتکه» قرقیزستان تا «خجند» تاجیکستان که سیستم انرژی این ۲ کشور را با هم متصل می‌کند، ساخته می‌شود. سپس از تاجیکستان به افغانستان و توسط این کشور به «پیشاور» پاکستان خط انتقال نیروی برق ایجاد خواهد شد. هزینه طرح کاسا ۱۰۰۰ حدود ۹۵۳ میلیون دلار برآورد شده است.

بانک جهانی، بانک رشد آسیا، آژانس توسعه بین المللی آمریکایی، وزارت خارجه آمریکا، موسسه رشد بین المللی بریتانیا و آژانس رشد بین المللی استرالیا برای پشتیبانی مالی از این طرح اظهار آمادگی کرده‌اند.

لازم به ذکر است که «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در تاریخ ۱۲ نوامبر سال جاری پس از ملاقات با «امامعلی رحمان» در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد از علاقه مندی کشورش برای اجرای هرچه سریع تر طرح کاسا ۱۰۰۰ اظهار نظر کرده بود.