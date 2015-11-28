ادامه رکورشکنی گلدن استیت/عبور دوباره استفان کوری از ۴۰ امتیاز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز بامداد امروز شنبه در ادامه رقابتهای حرفه ای NBA در زمین فینیکس سانز به میدان رفت و این تیم را در پایان یک دیدار سراسر تهاجمی با حساب ۱۳۵ بر ۱۱۶ شکست داد. این هفدهمین برد پیاپی گلدن استیت در NBA بود که رکوردی تازه به نام واریرز محسوب می شود. این تیم با گذشت ۱۷ بازی هنوز شکست نخورده است.

استفان کوری، ارزشمندترین بازیکن NBA در این بازی نیز درخشش خیره کننده ای داشت و ۴۱ امتیاز کسب کرد. ۶ ریباند و ۸ پاس منجر به امتیاز نیز در کارنامه وی به ثبت رسید. نکته جالب اینکه وی تنها ۳۰ دقیقه در زمین حضور داشت.

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده تیم اوکلاهما سیتی ثاندر در سالن خانگی خود برابر دیترویت پیستونز ۱۰۳ بر ۸۷ برنده شد. کوین دورانت در این مسابقه ۳۴ امتیاز برای اوکلاهما کسب کرد. این در حالی بود که راسل وست بروک تنها ۱۴ امتیاز برای این تیم بدست آورد.

تیم کلیولند کاوالیرز نیز در مصاف علیه شارلوت بابکتس ۹۵ بر ۹۰ برنده شد. لبرون جیمز برای تیم کاوالیرز ۲۵ امتیاز کسب کرد. لبرون جیمز با کسب ۲۵ امتیاز، ۱۳ ریباند و ۵ پاس منجر به امتیاز ستاره کلیولند بود.

نتایج دیگر دیدارها:

* اورلاندو مجیک ۱۱۴ - میلواکی باکس ۹۰

* بوستون سلتیکس ۱۱۱ - واشنگتن ویزاردز ۷۸

* نیویورک نیکس ۷۸ - میامی هیت ۹۷

* ایندیانا پیسرز ۱۰۴ - شیکاگو بولز ۹۲

* هوستون راکتس ۱۱۴ - فیلادلفیا سونی سیکسرز ۱۱۴

* ممفیس گریزلیز ۱۰۱ - آتلانتا هاوکس ۱۱۶

* دنور ناگتس ۸۰ - سن آنتونیو اسپرز ۹۱

* ساکرامنتو کینگز ۹۱ - مینه سوتا تیمبروولوز ۱۰۱

* لس آنجلس کلیپرز ۱۱۱ - نیو اورلینز پلیکانز ۹۰