فرمانده نیروی زمینی ارتش از مرز مهران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح امروز شنبه از مرز مهران به عنوان مهمترین مرز زمینی کشور برای تردد زوار در ایام اربعین بازدید کرد.

مرز بین المللی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی استان ایلام، کانون اصلی و مهم تردد زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات است که سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشور عراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این تعداد، در اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.