برنامه پزشک پژوهشگر معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی زارعی مشاور معاونت تحقیقات و فناوری و دبیر شورای راهبردی پزشک پژوهشگر ضمن اعلام این خبر گفت: این برنامه با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته ۱۵ آذر در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

وی افزود: برنامه پزشک پژوهشگر با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال ۹۳ تدوین و در شورای برنامه ریزی وزارتخانه به تصویب رسید.

زارعی هدف از این برنامه را آموزش نسل جدیدی از متخصصین دانشگاهی عنوان کرد و افزود: این برنامه علاوه بر آموزش تخصص بالینی هدف تحقیق و پژوهش را نیز برای متخصصین هر رشته دنبال می کند.

دبیر شورای راهبردی پزشک پژوهشگر افزود: این برنامه در جهت حمایت از پزشکان نخبه و جوان تدوین شده است و در راستای تامین نیروی انسانی متخصص برای تقویت حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

این همایش با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته کشور برگزار خواهد شد و شرکت علاقمندان در این سمینار آزاد است.