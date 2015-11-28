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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۱۹

با حضور وزیر بهداشت؛

برنامه پزشک پژوهشگر معرفی می شود

برنامه پزشک پژوهشگر معرفی می شود

سمینار معرفی برنامه پزشک پژوهشگر با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی زارعی مشاور معاونت تحقیقات و فناوری و دبیر شورای راهبردی پزشک پژوهشگر ضمن اعلام این خبر گفت: این برنامه با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته ۱۵ آذر در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

وی افزود: برنامه پزشک پژوهشگر با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال ۹۳ تدوین و در شورای برنامه ریزی وزارتخانه به تصویب رسید.

زارعی هدف از این برنامه را آموزش نسل جدیدی از متخصصین دانشگاهی عنوان کرد و افزود: این برنامه علاوه بر آموزش تخصص بالینی هدف تحقیق و پژوهش را نیز برای متخصصین هر رشته دنبال می کند.

دبیر شورای راهبردی پزشک پژوهشگر افزود: این برنامه در جهت حمایت از پزشکان نخبه و جوان تدوین شده است و در راستای تامین نیروی انسانی متخصص برای تقویت حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. 

این همایش با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته کشور برگزار خواهد شد و شرکت علاقمندان در این سمینار آزاد است.

کد مطلب 2980134
زهره بال

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