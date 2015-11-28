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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۳

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

تل آویو توان مقابله با مقاومت را ندارد

تل آویو توان مقابله با مقاومت را ندارد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی به ناتوانی این رژیم در مقابله با مقاومت فلسطین اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم توانایی مقابله با مقاومت فلسطین را ندارد.

وی همچنین از احتمال تشدید اوضاع امنیتی در آینده خبر داد که این مسئله، ضرورت آمادگی برای سیناریوهای متعدد را می طلبد.

انتفاضه جدید فلسطین موسوم به انتفاضه سوم یا قدس از اول اکتبر و در پی تشدید هتک حرمت صهیونیست ها به مسجدالاقصی آغاز و تاکنون ادامه دارد. عملیات ضد صهیونیستی مردم فلسطین و مقاومت آنها در برابر رژیم صهیونیستی مقامات صهیونیست را به شدت نگران کرده است.

کد مطلب 2980135
سمیه خمارباقی

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