واکنش کرانچار به مصدومیت پژمان منتظری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی در هفته دهم لیگ ستارگان قطر به مصاف تیم العربی رفت و با یک گل برابر العربی شکست خورد. پژمان منتظری مدافع ایرانی تیم الاهلی که چند هفته‌ای درگیر مصدومیت بود، در این بازی برای تیمش به میدان رفت ولی در دقیقه ۲۲ آسیب دید و جایش را به مدافع دیگری دارد؛ البته این مدافع هم چهار دقیقه بعد مرتکب خطای پنالتی شد و با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

زلاتکو کرانچار سرمربی الاهلی بعد از پایان این مسابقه درباره علت تعویض منتظری گفت: ما امروز به خاطر مصدومیت پژمان، اخراج مدافعمان و ضربه پنالتی که به حریف دادیم، خوش شانس نبودیم.

وی افزود: پزشکان تیم قبل از بازی اعلام کردند که وضعیت جسمانی پژمان خوب است و برای همین او را در ترکیب تیم قرار دادیم ولی این بازیکن بعد از ورود به زمین احساس درد کرد و برای همین او را با بنستون عوض کردم. از شانس بد ما، بنستون در اولین توپی که به سمتش آمد، اخراج شد.

سرمربی الاهلی تاکید کرد: مصدومیت مجدد منتظری در این بازی قطعا کار ما را در مسابقات بعدی سخت می‌کند.