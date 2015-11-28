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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۴

واکنش کرانچار به مصدومیت پژمان منتظری

واکنش کرانچار به مصدومیت پژمان منتظری

سرمربی تیم فوتبال الاهلی قطر گفت: پزشکان تیم گفته بودند پژمان منتظری مشکلی برای بازی ندارد ولی این بازیکن بعد از ورود به زمین احساس درد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی در هفته دهم لیگ ستارگان قطر به مصاف تیم العربی رفت و با یک گل برابر العربی شکست خورد. پژمان منتظری مدافع ایرانی تیم الاهلی که چند هفته‌ای درگیر مصدومیت بود، در این بازی برای تیمش به میدان رفت ولی در دقیقه ۲۲ آسیب دید و جایش را به مدافع دیگری دارد؛ البته این مدافع هم چهار دقیقه بعد مرتکب خطای پنالتی شد و با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

زلاتکو کرانچار سرمربی الاهلی بعد از پایان این مسابقه درباره علت تعویض منتظری گفت: ما امروز به خاطر مصدومیت پژمان، اخراج مدافعمان و ضربه پنالتی که به حریف دادیم، خوش شانس نبودیم.

وی افزود: پزشکان تیم قبل از بازی اعلام کردند که وضعیت جسمانی پژمان خوب است و برای همین او را در ترکیب تیم قرار دادیم ولی این بازیکن بعد از ورود به زمین احساس درد کرد و برای همین او را با بنستون عوض کردم. از شانس بد ما، بنستون در اولین توپی که به سمتش آمد، اخراج شد.

سرمربی الاهلی تاکید کرد: مصدومیت مجدد منتظری در این بازی قطعا کار ما را در مسابقات بعدی سخت می‌کند.

کد مطلب 2980137

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