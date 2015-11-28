تصادف خودروهای زائران در ايلام ۵ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين تصادف ساعت شش صبح امروز در محور ايلام- مهران و بعد از روستای گلان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در اين حادثه که بر اثر برخورد يک دستگاه مينی بوس و يک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ اتفاق افتاد، پنج نفر کشته و ۹ نفر نيز مجروح شده اند.

رئيس پليس راه ايلام گفت: يکی از کشته های اين تصادف مربوط به خودرو مينی بوس بود و چهار نفر ديگر از سرنشينان خودرو پژو ۴۰۵ بودند.

سرهنگ ناصری تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان پليس راه علت حادثه تجاوز به چپ سواری پژو بوده است.

تا کنون هويت دو نفر از کشته های اين حادثه رانندگی، به نام های عبدالکريم دارابی فرزند کريم و منصور سهرابی فرزند اسفنديار مشخص شده است.