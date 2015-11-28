  1. استانها
  2. ایلام
۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۰

تصادف خودروهای زائران در ايلام ۵ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت

تصادف خودروهای زائران در ايلام ۵ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت

ایلام-رئيس پليس راه ايلام از کشته و زخمی شدن ۱۴ زائر در حادثه رانندگی محور ايلام – مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين تصادف ساعت شش صبح امروز در محور ايلام- مهران و بعد از روستای گلان اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در اين حادثه که بر اثر برخورد يک دستگاه مينی بوس و يک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ اتفاق افتاد، پنج نفر کشته و ۹ نفر نيز مجروح شده اند.

رئيس پليس راه ايلام گفت: يکی از کشته های اين تصادف مربوط به خودرو مينی بوس بود و چهار نفر ديگر از سرنشينان خودرو پژو ۴۰۵ بودند.

سرهنگ ناصری تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان پليس راه علت حادثه تجاوز به چپ سواری پژو بوده است.

تا کنون هويت دو نفر از کشته های اين حادثه رانندگی، به نام های عبدالکريم دارابی فرزند کريم و منصور سهرابی فرزند اسفنديار مشخص شده است.

کد مطلب 2980139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها