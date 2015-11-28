دستگيری باند سارقان حرفه ای با ۲۵ فقره سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا شیرزادی اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت متوالی وسایل نقلیه در سطح شهر کرمانشاه، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی تصريح کرد: با کسب اطلاعات از منابع و مخبرين و شگردهای خاص پليسی و تعامل سازنده شهروندان، ماموران کلانتری موفق به دستگيری ۱۷ نفر سارق محتويات خودرو شدند.

شیرزادی گفت: سارقان پس از دستگيری به کلانتری های مربوطه انتقال و پس از بازجويی فنی به ۲۵ فقره سرقت لوازم و محتويات خورو اعتراف کردند که جهت مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خاتمه ازشهروندان خواست خودروهای خود را به سيستم ايمنی مجهز کرده و از نگهداري اشياء و اموال قيمتی و وجه نقد در خودروها خودداری کنند و هر گونه تردد مشکوک در اطراف خودروها را بلافاصله به مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ اطلاع دهند.