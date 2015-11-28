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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد:

دستگيری باند سارقان حرفه ای با ۲۵ فقره سرقت در کرمانشاه

دستگيری باند سارقان حرفه ای با ۲۵ فقره سرقت در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری باند سارقان حرفه ای در این شهرستان با ۲۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا شیرزادی اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت متوالی وسایل نقلیه در سطح شهر کرمانشاه، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی تصريح کرد: با کسب اطلاعات از منابع و مخبرين و شگردهای خاص پليسی و تعامل سازنده شهروندان، ماموران کلانتری موفق به دستگيری ۱۷ نفر سارق محتويات خودرو شدند.

شیرزادی گفت: سارقان پس از دستگيری به کلانتری های مربوطه انتقال و پس از بازجويی فنی به ۲۵ فقره سرقت لوازم و محتويات خورو اعتراف کردند که جهت مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خاتمه ازشهروندان خواست خودروهای خود را به سيستم ايمنی مجهز کرده و از نگهداري اشياء و اموال قيمتی و وجه نقد در خودروها خودداری کنند و هر گونه تردد مشکوک در اطراف خودروها را بلافاصله به مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 2980143

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