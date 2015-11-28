فراخوان پذیرش مقاله «پژوهشنامه حج و زیارت»

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشكده حج و زیارت با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت، در حال آماده‌سازی و انتشار «دوفصلنامه» تخصصی با عنوان «پژوهشنامه حج و زیارت» با رویكرد علمی- پژوهشی است.

بدین وسیله از همه پژوهشگران، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی دعوت می‌شود، مقالات علمی-پژوهشی خود را در زمینه مطالعات حج و زیارت جهت چاپ در این نشریه به پست الكترونیكی jhz@hajj.ir ارسال كنند.

شایان ذكر است، اخذ مجوز علمی‌ پژوهشی منوط به انتشار دو شماره از نشریه و ارزیابی و تایید آن از سوی مراجع مربوطه خواهد بود.

این نشریه پذیرای مقالاتی است كه بر اساس معیارهای مقاله علمی-پژوهشی، با موضوع محوری حج و زیارت و مباحث پیرامون آن، نگاشته شده باشند.

مقالات ارسالی باید مستند و مستدل بوده دارای ساختار منطقی و انسجام محتوایی باشد و به ارائه یافته علمی یا نظری های جدید در حوزه تخصصی حج و زیارت بپردازد.

مقالات ارسالی باید اصیل و حاصل پژوهش نویسنده (نویسندگان) بوده و قبلا در نشریات داخلی یا خارجی و یا به عنوان بخشی از كتاب چاپ نشده باشند و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.