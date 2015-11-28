به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه» نوشته روح الله خلجی به تازگی توسط مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر و راهی بازار نشر شده است.

حقوق نفت و گاز و حقوق شرکت های تجاری، هر دو از گرایش های جدید در دانشگاه های ایران هستند که انجام مطالعات و پژوهش های نوین را اقتضا می کنند. در حالی که این دو رشته از حقوق، سال هاست که در دانشگاه های معتبر انگلستان، آمریکا، کانادا و استرالیا ارائه شده اند. نویسنده این کتاب معتقد است باید پژوهشگران ایرانی، در دو گرایش مذکور به تحقیقات بومی بپردازند تا نیازهای اقتصادی ایران را در هر دو حوزه نفت و شرکت های تجاری رفع کنند.

این کتاب ۵ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: مفاهیم و منابع، شرکت های دولتی و شرکت های نفتی دولتی، مبانی مسئولیت مدنی، ارکان مسئولیت مدنی، آثار مسئولیت مدنی.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

پیش از این گفته شد که واژه نفت می تواند دارای سه معنا باشد. معنای خاص که همان مواد هیدروکربوری است و معنای عام که شامل گاز طبیعی نیز می شود. واژه نفت در معنای اعم، می تواند شامل هرگونه محصول نفتی و گازی نیز بشود مانند محصولات پالایشگاهی نظیر بنزین هواپیما و روغن موتور خودروها در اینجا براساس معنای اعم نفت، شرکت نفتی را تعریف می کنیم.

شرکت نفتی عبارت است از «یک شرکت تجاری با هدف کسب سود به یک یا چند فعالیت نفتی اعم از بالادستی و پائین دستی اقدام و یا سرمایه گذاری می کند.» بنابراین شرکت نفتی یک شرکت تجاری سازمان محور است؛ چراکه در حقوق مدرن شرکت های سهامی خاص و شرکت های بامسئولیت محدود بسیاری بصورت تک شریک تاسیس می شوند و از این رو شرکت نماد تجمع سرمایه شرکاء نیست. از طرفی، به طور کلی شرکت یک سازمان تلقی می شود حتی اگر سرمایه چند شریک منجر به تاسیس آن شده باشد...

این کتاب با ۱۹۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.