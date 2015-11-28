نوآورترین دانشگاههای دنیا/ استنفورد در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، این رتبه بندی از سوی مؤسسه تامسون رویترز منتشر شده و از این حیث که پس از ۹ دانشگاه و انستیتوی آمریکایی که در رتبه های نخست تا نهم جدول قرار دارند نام یک انستیتو تحقیقاتی از کره جنوبی دیده می شود از اهمیت قابل توجهی برای آسیا برخوردار است.

در این فهرست دانشگاه استنفورد در صدر قرار دارد. این دانشگاه در قلب منطقه سیلیکن ولی آمریکا واقع شده یعنی همان جایی که به عنوان قلب تپنده فناوری آمریکا و البته یکی از اصلی ترین مراکز تحقیقاتی جهان در نظر گرفته می شود. این دانشگاه شهرت خود را به واسطه نوآوری های صورت گرفته در سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای کسب کرده است.

اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان این دانشگاه برخی از بزرگترین شرکتهای فناوری در دنیا را تأسیس کرده اند که از آن جمله می توان به یاهو و گوگل اشاره کرد.

در سال ۲۰۱۲ مطالعه ای توسط این دانشگاه انجام شد که نشان داد تمام شرکتهایی که توسط دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه راه اندازی شده سالانه ۲.۷ تریلیون دلار درآمد دارند.

دانشگاههای MIT، هاروارد و واشنگتن سه دانشگاه دیگری از آمریکا هستند که در رتبه های دوم تا چهارم این فهرست قرار گرفته اند.

همچنین دانشگاههای میشیگان، نورث وسترن، میشیگان، ویسکونسین و پنسیلوانیا در رتبه های پنجم تا نهم فهرست تامسون رویترز دیده می شود.

نگاهی آماری به این فهرست نشان می دهد نیمی از برترین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جهان از حیث نوآوری در کانادا، اروپا و آسیا واقع شده اند.

همچنین ژاپن با ۹ دانشگاه، نخستین کشور به جز آمریکاست که بیشترین سهم را در این خصوص داشته است.

همچنین حضور انستیتو تحقیقاتی از کره جنوبی در رتبه دهم این فهرست در نوع خود جالب توجه است.