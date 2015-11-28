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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۴۲

در پژوهشگاه علوم انسانی؛

نشست«دیگری و دیگرهراسی» برگزار می‌شود

نشست«دیگری و دیگرهراسی» برگزار می‌شود

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» جلسۀ چهارم سلسله سخنرانی‌های « دیگری و دیگرهراسی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» جلسۀ چهارم سلسله سخنرانی‌های «دیگری و دیگرهراسی» را برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر عباس منوچهری روایت‌هایی از مواجهه با «فرهنگ دیگر» دکتر نوشین شاهنده دیگرهراسی از منظر شناخت اجتماعی را بررسی می کنند.

 این نشست دوشنبه ۹ آذر از ساعت  ۱۵ تا ۱۸ درسالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴ غربی، واقع است.

کد مطلب 2980166

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