به گزارش خبرگزاری مهر، «انجمن فلسفۀ میانفرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» جلسۀ چهارم سلسله سخنرانیهای «دیگری و دیگرهراسی» را برگزار میکند.
در این نشست دکتر عباس منوچهری روایتهایی از مواجهه با «فرهنگ دیگر» دکتر نوشین شاهنده دیگرهراسی از منظر شناخت اجتماعی را بررسی می کنند.
این نشست دوشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ درسالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴ غربی، واقع است.
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