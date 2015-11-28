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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

استاندار کرمانشاه از پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی پاوه بازدید کرد

استاندار کرمانشاه از پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی پاوه بازدید کرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از پروژه در حال ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان پاوه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر شنبه و در ادامه سفر خود به شهرستان پاوه از پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان بازدید کرد.

وی در این بازدید بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرد و گفت: اعتبارات لازم در راستای به بهره برداری رساندن بیمارستان تامین خواهد شد.

رازانی خاطر نشان کرد: توجه به حوزه بهداشت و سلامت از اولویت های دولت یازدهم است که در استان کرمانشاه نیز این امر مورد توجه خواهد بود.

بر اساس گفته مسئولان، بیمارستان ۶۴ تختخوابی پاوه هم اکنون از پیشرفت حدود ۸۰ درصدی برخوردار است.

اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه از سوی مسئولان ۶ میلیارد تومان اعلام شده که در صورت تخصیص بیمارستان پاوه تیر ماه ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 2980167

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