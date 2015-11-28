آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۵ از ۱۶ آذر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ و بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش از روز دوشنبه ۱۶ آذرماه آغاز و در روز یکشنبه ۲۲ آذرماه ۹۴ پایان می پذیرد.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی و اطلاعات دیگر قبل از ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

توکلی گفت: تمامی داوطلبان ضرورت دارد پس از مطالعه دفترچه و تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام در مهلت زمانی اعلام شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ و بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اقدام کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی است لذا داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب و پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار ريال نسبت به خرید سریال ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: هر داوطلب می تواند علاوه بر انتخاب کد رشته های مورد علاقه خود از میان ۶۶ کد رشته امتحانی که در دفترچه راهنما به عنوان رشته های شناور اعلام شده اند، نسبت به انتخاب رشته دوم از میان کد رشته های شناور اقدام کند.

وی افزود: به این ترتیب داوطلب برای کد رشته های شناور باید نسبت به ثبت کد رشته انتخابی شناور و پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار ريال دیگر و دریافت یک سریال اعتباری دیگر اقدام کند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که علاقمند به گزینش در رشته های دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی هستند نیز لازم است نسبت به پرداخت ۹۲ هزار ريال برای شرکت در دوره های مذکور اقدام و در تقاضانامه ثبت نامی آن کدرشته ها را ثبت کنند.

وی یادآور شد: کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۵ تا ۱۵ اردیببهشت ماه ۹۵ برای روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش کارت آزمون خود را دریافت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ و بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در صبح و بعد از ظهر ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ در حوزه های امتحانی مربوط برگزار می شود.