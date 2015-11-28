فصل چهارم جشنواره شعر بسیج در کرمانشاه برگزارمی شود

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری فصل چهارم جشنواره شعر بسیج با عنوان «کارگاه شعر انقلاب» در استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با هدف شناسایی استعدادهای درخشان در هنر شعر انقلاب و ارتقا بخشیدن به «شعر متعهد» در فضای رقابتی سالم و توجه و تاکید بر هنر شاعری و هم چنین براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و رشد و ارتقا توان شاعران در زمینه های تکنیکی و محتوایی آثار از طریق انتخاب الگوهای برتر و کشف سبک و نگاه های خلاقانه و نوین در شعر در پرداخت آثار و موضوعات مختلف اقدام به برگزاری جشنواره شعر بسیج در قالب ۴ کارگاه کرده است.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه گفت: تا کنون سه کارگاه از آن برگزار شده و چارمین کارگاه نیز در شرف برگزاری است.

وی، «آرمان ها و ارزش های اسلامی و انقلابی، «ولایت و رهبری انقلاب»، «سبک زندگی ایرانی و اسلامی و شعر اجتماعی» را از موضوعات فصل چهارم جشنواره شعر بسیج با عنوان شعر انقلاب عنوان کرد.

قره تپه افزود: «افشای جنایت های گروهک های تکفیری و تحریف اسلام ناب محمدی» و «احیا امر به معروف و نهی از منکر با اولویت تذکر لسانی، پیام مهربانی، وظیفه همگانی» از دیگر موضوعات این جشنواره است.

وی با بیان اینکه از آثار برگزیده در حوزه موضوعی هر کارگاه تجلیل و تقدیر می شودU گفت: آثار راه یافته به بخش نهایی پس از بازبینی در کتاب شعر استان، در پایان سال به چاپ می رسد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در چهارمین کارگاه شعر بسیج استان کرمانشاه را اول بهمن ماه امسال اعلام کرد و گفت: این کارگاه نیز هشتم بهمن ماه امسال برگزار می شود.

وی محل برگزاری این کارگاه را اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سرپل ذهاب اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند آثار خود را تا زمان تعیین شده به دبیرخانه جشنواره واقع در کرمانشاه- میدان آزادگان – مجتمع فرهنگی و هنری انتظار، سازمان بسیج هنرمندان ارسال کنند.

قره تپه افزود: هم چنین علاقه مندان می توانند آثار خود را به کانون های بسیج هنرمندان در نواحی استان تحویل دهند.

وی شماره تلفن ۰۸۳- ۳۷۲۴۹۷۷۹ را نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر اعلام کرد و گفت: از دیگر راه های برقراری ارتباط با بسیج هنرمندان ودبیرخانه جشنواره مذکور رایانامه b.h.ksh۵۷@gmail.com است و علاقه مندان می توانند از این طریق با ما ارتباط برقرار کنند.