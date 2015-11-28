پنج طرح جامع انرژی در قشم اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، محمدجواد دهقانی تفتی بیان داشت: با توجه به مزیت منطقه آزاد قشم در حوزه انرژی، مجوز احداث سه پالایشگاه با خوراک نفت سنگین، فوق سنگین و صادراتی در حوزه صنعتی کاوه صادر شده است. صدور مجوز فعالیت اقتصادی و تحویل زمین برای طرح های یاد شده، توسط سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده است و انتخاب تکنولوژی، طراحی و مهندسی در فاز صفر توسط سرمایه گذاران، مراحل پایانی خود را می گذراند.

وی از اجرای دو طرح نیروگاهی، هر یک به ظرفیت 500 مگاوات سخن گفت و افزود: مراحل دریافت مجوز فعالیت، تحویل زمین، تحکیم بستر، طراحی و مهندسی، انتخاب تکنولوژی و خرید تجهیزات توسط پیمانکار صورت گرفته و بخشی از عملیات اجرایی پست های برق نیز در حال انجام است.

دهقانی از برنامه ریزی به منظور اجرای طرح پارک پتروشیمی در قشم به عنوان سومین طرح جامع در دست اقدام خبر داد و اضافه کرد: پیگیری انتخاب مشاور برای جانمایی و مهندسی این طرح آغاز شده است. با توجه به ظرفیت سازی در دست اقدام وزارت نفت برای این طرح، پیش بینی شد که دست کم هفت واحد پتروشیمی با محصولات مورد نیاز داخلی و خارجی در این پروژه، برنامه ریزی و ایجاد گردید.

سرپرست اداره کل امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم به تولید و ترانزیت بیش از 30 میلیون بشکه نفت خام در حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: با توجه به عبور سالانه حدود 23 هزار کشتی تجاری و صنعتی از تنگه هرمز و حجم عظیم ترانزیت نفت در این مسیر، لازم است صنعت سوخت رسانی در حد مطلوبی در قشم توسعه یابد.

دهقانی از آماده سازی و اجرای طرح توسعه ذخیره سازی تا سقف 30 میلیون بشکه نفت خام، فرآورده های نفتی و مشتقات آن خبر داد و افزود: طرح توسعه ذخیره سازی نفت خام به زودی توسط شرکت های داخلی و خارجی به صورت مشارکتی کلید خواهد خورد. همچنین ساخت اسکله های نفتی، جاده های دسترسی، تامین آب، برق و گاز و همچنین آموزش و تامین نیروی انسانی ماهر به عنوان برخی از زیرساخت های مورد نیاز پروژه های یاد شده است.