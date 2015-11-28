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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۸

امام جمعه نجف:

داعش نماینده اهل تسنن نیست/ اربعین حسینی فرصتی بی نظیر برای تقریب

داعش نماینده اهل تسنن نیست/ اربعین حسینی فرصتی بی نظیر برای تقریب

امام جمعه نجف اشرف وحدت ملی میان عراقی ها را مستحکم توصیف کرد و افزود: حتی صحبت کردن درباره تجزیه و شکاف نیز ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف در خطبه های نمازجمعه این هفته، با اشاره به جنایت های گروه تروریستی داعش تصریح کرد: داعش نماینده اهل تسنن نیست و جایگزین آنها نیز به شمار نمی آید. داعش یک گروه جدایی طلب و کینه توز است که اوج پسرفت اجتماعی را به نمایش می گذارد.

امام جمعه نجف ادامه داد: این گروه نمی تواند دولتی متمدن تأسیس کند چرا که بر پایه سرقت و جنایت تشکیل شده است.
 
وی در ادامه نسبت به هرگونه تلاش برای تجزیه عراق هشدار داد و گفت: سخن گفتن درباره تجزیه عراق کاملا محکوم است و با برادری دینی و همزیستی مسالمت آمیز به شدت مغایرت دارد.

قبانچی همچنین با اشاره به پیاده روی میلیونی عاشقان اباعبدالله(ع) در آستانه اربعین حسینی گفت: زیارت اربعین حسینی که با مشارکت میلیون ها تن از کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، یک پدیده بی نظیر در تاریخ است؛ این مناسبت فرصتی بی نظیر برای همبستگی میان ملت ها و تقریب بين مذاهب اسلامی و بزرگترین درس انقلاب علیه طاغوت است.

کد مطلب 2980183

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