  1. استانها
  2. البرز
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

مدیرکل اداره تبلیغات استان البرز:

مدیریت شبکه‌های اجتماعی تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند

مدیریت شبکه‌های اجتماعی تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند

کرج - مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: با توجه به گسترده شدن شبکه های اجتماعی مدیریت و استفاده مطلوب از این فضاها می تواند تهدید ها را به فرصت تبدیل کند.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، به استفاده شبکه های اجتماعی توسط مردم که امروزه اذهان مسئولان را به خود مشغول کرده است اشاره کرد و گفت: خواه ناخواه چنین فضایی ایجاد شده است باید با برنامه ریزی و مدیریت استفاده از آن را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه امروزه حدود ۴۰ میلیون نفر در کشور کاربر شبکه های اجتماعی هستند، تاثیرات بسزایی در بنیان خانواده و اجتماع می گذارد. به نحوی که ارتباط افراد در خانواده ضعیف شده و افراد به ظاهر در یک خانه ساکن هستند ولی در واقع هر کس مشغول استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تفکرات خود است.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در ادامه گفت: این روند جایگاه خانواده، مخصوصا پدر و مادر را متزلزل کرده و چنانچه مدیریت و برنامه ریزی نشود خانواده را از هم گسسته و آسیب های عمیق تری در بر خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه بسیاری از مطالب و موضوعات که در این فضاها توسط گروه های خاص نشر داده می شود واقعیت ندارد، تصریح کرد: مردم باید هوشیار باشند و در راستای تحلیل و برداشت درست از آن بکوشند.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی گفت: نگاه به شبکه های اجتماعی باید جامع و کامل باشد، چرا که دشمن برای بهره گیری خود این فضا را ایجاد کرده است. و به طور قطع برای ایجاد تفرقه بین مردم و از بین بردن اعتقادات آنها برنامه ریزی وسیعی انجام داده است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: با توجه به گسترده شدن شبکه های اجتماعی استفاده مطلوب از این فضاها می تواند تهدید ها را به فرصت تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا نیاز به برنامه ریزی داریم و تیم های مختلفی از افراد مذهبی و انقلابی باید گروه هایی را برای آگاه سازی جوانان و شناساندن چهره زیبا و واقعی دین ایجاد کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در پایان افزود: با توجه به اینکه نظر بزرگان و علما بر استفاده درست از این شبکه ها است، باید با ایجاد گروه ها و مطالب واقعی و زیبای دین، و آگاه سازی مردم به مقابله نرم با دشمن پرداخت و با به چالش کشاندن آنها، به آنها فهماند که تلاش آنها برای تغییر تفکر و اعتقادات مردم پوچ و بیهوده است.  

کد مطلب 2980189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها