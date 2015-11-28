حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، به استفاده شبکه های اجتماعی توسط مردم که امروزه اذهان مسئولان را به خود مشغول کرده است اشاره کرد و گفت: خواه ناخواه چنین فضایی ایجاد شده است باید با برنامه ریزی و مدیریت استفاده از آن را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه امروزه حدود ۴۰ میلیون نفر در کشور کاربر شبکه های اجتماعی هستند، تاثیرات بسزایی در بنیان خانواده و اجتماع می گذارد. به نحوی که ارتباط افراد در خانواده ضعیف شده و افراد به ظاهر در یک خانه ساکن هستند ولی در واقع هر کس مشغول استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تفکرات خود است.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در ادامه گفت: این روند جایگاه خانواده، مخصوصا پدر و مادر را متزلزل کرده و چنانچه مدیریت و برنامه ریزی نشود خانواده را از هم گسسته و آسیب های عمیق تری در بر خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه بسیاری از مطالب و موضوعات که در این فضاها توسط گروه های خاص نشر داده می شود واقعیت ندارد، تصریح کرد: مردم باید هوشیار باشند و در راستای تحلیل و برداشت درست از آن بکوشند.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی گفت: نگاه به شبکه های اجتماعی باید جامع و کامل باشد، چرا که دشمن برای بهره گیری خود این فضا را ایجاد کرده است. و به طور قطع برای ایجاد تفرقه بین مردم و از بین بردن اعتقادات آنها برنامه ریزی وسیعی انجام داده است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: با توجه به گسترده شدن شبکه های اجتماعی استفاده مطلوب از این فضاها می تواند تهدید ها را به فرصت تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا نیاز به برنامه ریزی داریم و تیم های مختلفی از افراد مذهبی و انقلابی باید گروه هایی را برای آگاه سازی جوانان و شناساندن چهره زیبا و واقعی دین ایجاد کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در پایان افزود: با توجه به اینکه نظر بزرگان و علما بر استفاده درست از این شبکه ها است، باید با ایجاد گروه ها و مطالب واقعی و زیبای دین، و آگاه سازی مردم به مقابله نرم با دشمن پرداخت و با به چالش کشاندن آنها، به آنها فهماند که تلاش آنها برای تغییر تفکر و اعتقادات مردم پوچ و بیهوده است.