احمدي نژاد به ميهن بازگشت

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي ، احمدي نژاد كه در راس يك هيات عاليرتبه براي انجام سفر سه روزه به مالزي رفته بود دقايقي پيش به وقت محلي كوالالامپور را به مقصد تهران ترك كرد.

رئيس جمهور در اين سفر سه روزه با مقامات بلندپايه مالزي ازجمله نخست وزير و پادشاه و همچنين با تجار و بازرگانان ايراني مقيم مالزي ديدار و به بحث و گفت وگو پرداخت.

در اين ديدار همچنين چند سند همكاري بين دو كشور به امضا رسيد.

اين نخستين ديدار احمدي ‌نژاد پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهوري جديد ايران، با نخست وزير مالزي به شمار مي ‌رود.

موضع ‌گيري هاي دكتر احمدي ‌نژاد در مورد رژيم صهيونيستي و افسانه هولوكاست، او را در ميان مسلمانان جنوب شرق آسيا و به خصوص مردم مالزي، به شدت محبوب كرده است.