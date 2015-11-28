خبرگزاری تسنیم نوشت: شرکت ژاپنی تویوتا در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۸.۳۵ میلیون خودرو فروخت و پرفروش ترین شرکت خودروسازی در جهان طی این مدت شناخته شد.



رویترز'گزارش داد، تعداد فروش محصولات شرکت تویوتا در ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی از میزان فروش شرکت فولکس واگن فراتر رفت تا این شرکت ژاپنی تا این ماه از سال ۲۰۱۵ پرفروش ترین شرکت خودروسازی جهان باقی بماند.



به دنبال افشای رسوایی استفاده شرکت فولکس واگن از نرم افزاری برای پنهان کردن میزان واقعی تولید آلایندگی خودروهایش، میزان فروش محصولات این شرکت کاهش یافته است.



تویوتا روز جمعه اعلام کرد، این شرکت در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۸.۳۵ میلیون خودرو فروخته، در حالی که میزان فروش فولکس واگن در این مدت ۸.۲۶ میلیون دستگاه بوده است.



تویوتا از ماه جولای تاکنون هر ماه بیشتر از فولکس واگن فروش داشته است.



اوایل ماه جاری میلادی، فولکس واگن اعلام کرد تعداد فروش خودروهای دارای این برند در ماه اکتبر ۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. اکتبر اولین ماه کامل پس از افشای رسوایی استفاده فولکس واگن از نرم افزار متقلبانه بوده است.



میزان فروش شرکت تویوتا از ابتدای سال تا ماه اکتبر، ۱.۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته، در حالی که کاهش فروش شرکت فولکس واگن در همین مدت ۱.۷ درصد بوده است.