تیم کاراته و بدمینتون دختران دانشگاه آزاد شاهرود قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر رضا حسینی نژاد صبح شنبه در خلال آئین تجلیل از برترینهای رقابتهای کاراته و بدمینتون قهرمانی واحدهای دانشگاهی استان سمنان در شاهرود، افزود: این مسابقات طی روز پنج شنبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد و تیم دختران این دانشگاه توانست در هر دو رشته به مقام قهرمانی دست یابد.

وی تصریح کرد: در مسابقات بدمینتون پنج تیم از واحدهای دانشگاهی سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدی شهر شرکت داشتند که تیم دختران دانشگاه آزاد شاهرود متشکل از زهرا جلالی، آرزو شاکر، زهرا صادقلو، مرضیه عرب عامری و سکینه مرادی با مربیگری خدیجه جلالی به مقام قهرمانی رسید و تیم های دامغان و گرمسار به ترتیب به مقام نایب قهرمانی و سومی رسیدند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود همچنین با بیان اینکه در مسابقات کاراته دختران دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز که در دو بخش کاتا و کمیته برگزار شد سمنان مقام دوم و مهدی شهر به مقام سومی اکتفا کردند، گفت: این دانشگاه در این مسابقات توانست با اقتدار حریفان خود را پشت سر گذاشته و به مقام قهرمانی مسابقات برسد.

حسینی نژاد تصریح کرد: اعضای تیم دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود را فاطمه امینی، فرشته عرب عامری، سارا بهادری، ملیکا عرب محمدی، فروغ اسماعیلی و فرشته جعفری با مربیگری سمانه صفوی تشکیل می دادند و در این دوره از مسابقات و در بخش کاتا، فاطمه امینی از شاهرود توانست به مقام اول برسد.

وی در خاتمه یادآور شد: چند پیش نیز دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود توانسته بود در شطرنج دختران و نیز کاراته و تکواندو پسران نیز مقام قهرمانی استان را کسب کند.

شاهرود به عنوان قهرمان مسابقات شطرنج، کاراته، تکواندو و بدمینتون استان سمنان، اسفند ماه امسال باید به نمایندگی واحدهای دانشگاهی این استان در مسابقات کشوری شرکت کند.