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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد استان گیلان تصویب شد؛

ساخت یادمان شهدای گمنام در واحد رشت دانشگاه آزاد

ساخت یادمان شهدای گمنام در واحد رشت دانشگاه آزاد

طرح اجرای ساخت بنای یادبود شهدای گمنام در واحد رشت، طرح پرورش قارچ دکمه‌ای و دارویی و راه اندازی آزمایشگاه‌های فنی با اولویت مهندسی مکانیک در دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد استان مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد در دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد استان گیلان گفت: سال ۹۵ باید به موضوع برنامه ششم توسعه دانشگاه توجه ویژه شود و تنظیم بودجه نیز با رویکرد جدیدی براساس تدوین برنامه ششم دانشگاه در آمایش استانی خواهد بود.

وی بیان کرد: سند آمایش دانشگاه آزاد در ابعاد مختلف آموزشی، تولید علم و تجاری سازی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، مراکز رشد و هسته‌های فناور، طرح‌های فرهنگی ماندگار، حوزه‌های پشتیبانی، بخش ساختمانی و مالی تدوین شده است.

به گفته معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد، این سند در جلسه هیأت امنای استان که با حضور ریاست دانشگاه در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد، مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

رهنما با تأکید بر اجرای طرح‌های ماندگار در استان گیلان تصریح کرد: طراحی و ساخت بنای مناسب در مزار دو شهید گمنام و ساخت مسجد در واحد رشت متناسب با امکانات و اقلیم منطقه، طرح‌های ماندگاری است که در جلسه هیات امنای استان با رأی اکثریت به تصویب رسید.

کد مطلب 2980198

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