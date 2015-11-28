سعید براتی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: بسیاری از خانواده ها تصور می کنند برای حضور فرزندان دارای معلولیت شان در رشته های مختلف ورزشی باید هزینه بپردازند در حالی که فعالیت های ما در حوزه آموزشی رایگان است و شامل هزینه نمی شود.

وی افزود: هدف ما جلب بیشتر قشر معلول به ورزش است و این آمادگی را داریم تا در رشته های مختلف ورزشی پذیرای این طیف باشیم.

براتی با بیان اینکه فعالیت جانبازان و معلولان در ورزش با محوریت سالن ورزشی جانبازان کرج در حال انجام است گفت: سعی کرده ایم رشته های فعال و پرمخاطب کشور را در کرج داشته باشیم و معلولان و جانبازان بتوانند برحسب توانایی و شرایط جسمانی یک رشته مناسب را برای خود انتخاب کنند.

رییس هیئت ورزش جانبازان و معلولان البرز از صعود تیم استان البرز به دور دوم لیگ دسته اول والیبال نشسته کشور خبر داد و گفت: در این مسابقات که روز جمعه گذشته در شهرستان چالوس به پایان رسید تیم البرز با کسب ۵ برد مقتدرانه به عنوان تیم اول به جمع ۸ تیم برتر کشور صعود کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم البرز یکی از مدعیان اصلی کسب قهرمانی در این مسابقات محسوب می شود امیدوارم با کسب نتایج لازم به این مهم دست پیدا کند.

براتی با اشاره به جایگاه خوب البرز در والیبال نشسته کشور گفت: ما در حال حاضر سه نماینده در تیم ملی داریم و چند بازیکن در لیگ برتر از این استان توپ می زنند و این حضور پررنگ نشان از اثرگذاری البرز در این رشته ورزشی دارد.

وی در پایان افزود: مجموع تلاش ما در هیئت ورزشی جانبازان و معلولان ایجاد بستر و فضای مساعد برای ورزش کردن قشر معلول است و حضور این طیف در ورزش انگیزه ما را برای فعالیت وخدمات بهتر دو چندان می کند.