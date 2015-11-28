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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

مدیر کل حج و زیارت استان ایلام خبر داد:

بازگشت ۳۱۵ زائر بدون ویزا به داخل کشور در مرز مهران

بازگشت ۳۱۵ زائر بدون ویزا به داخل کشور در مرز مهران

ایلام - مدیر کل حج و زیارت استان ایلام از بازگشت ۳۱۵ زائر بدون ویزا به داخل کشور در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ممیز صبح شنبه در پایانه مرزی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۳۱۵ نفر از زائران که بدون ویزا از مرز مهران قصد رفتن به کربلا را داشتند بازگردانده شدند، گفت: از این تعداد ۲۰۰ نفر دیروز از مرز مهران به شهر مهران بازگردانده شدند.

وی افزود: با وجود تاکید مسئولان به خصوص معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه تردد در مرز مهران فقط با ارائه روادید امکان پذیر است، بسیاری از هم وطنان از استانهای خراسان رضوی، آذربایجان غربی و استان لرستان به امید گرفتن ویزا در مرز مهران چند روزی است که معطل مانده اند.

مدیرکل حج و زیارت استان ایلام با بیان اینکه به در خواست های صدور ویزا در استان پاسخ داده می شود، گفت: ویزاها در سریع ترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل داده می شود.

ممیز در خاتمه افزود: برای تقویت دو دفتر کنسولگری عراق در ایلام با هماهنگی سفارت این کشور در ایران دفتر کنسولگری عراق در یزد به ایلام انتقال داده شده است.

کد مطلب 2980207

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