احمدي نژاد با زير سئوال بردن افسانه هولوكاست توپ را به زمين استعمارگران انداخت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر رامين كارشناس مسائل سياسي كه به دعوت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد و در جمع دانشجويان اين دانشگاه با موضوع افسانه هولوكاست سخنراني مي كرد با اشاره به اينكه پس از انقلاب اسلامي ، بيگانگان همواره سعي داشته اند با طرح مسائل موهومي همچون عدم رعايت حقوق بشر و دموكراسي در ايران ، عدم آزادي در ايران ، عدم رعايت حقوق زن و تروريست بودن ايرانيان ما را در جايگاه متهم قرار داده و نگه دارند افزود: ما تاكنون تمام انرژي خود را صرف اين مي كرديم كه در دادگاه تشكيل شده از سوي گناهكاران واقعي ، بي گناهي خود را اثبات كنيم، اما با روي كار آمدن دولت نهم و اظهارات هوشمندانه و منطقي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در حاشيه اجلاس فوق العاده سران سازمان كنفرانس اسلامي در شهر مكه، توپ به زمين اين استعمارگران انداخته شد.

رامين در اين سخنراني با اشاره به زمينه هاي طرح افسانه هولوكاست از سوي كشورهاي غربي تصريح كرد: هولوكاست تلاش مشترك اروپا و امريكا بر اعطاي يك هويت تاريخي به صهيونيسم بين الملل بوده است و كشورهاي اروپايي و مدعيان آزادي بيان در اين زمينه قوانيني تصويب كردند كه انكار و زير سئوال بردن اين افسانه جرم تلقي شده و مرتكبين مجازات مي شوند كه در اين خصوص بسياري از روشنفكران غربي كه با دلايل متقن علمي و تاريخي به رد اين واقعه منتسب به تاريخ، اقدام كرده بودند به مجازات زندان و ساير محدوديت ها محكوم شدند.

وي در پايان با اشاره به مظلوميت ساختگي براي صهيونيست ها، استناد به افسانه هولوكاست را زمينه اي براي تسلط صهيونيست ها بر غرب دانست.