سید صفر صالحی مدیر انتشارات بروج در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «من زنده‌ام» شامل خاطرات دوران اسارت معصومه آباد چندی پیش به زبان عربی ترجمه شد که به تازگی این نسخه‌ها به چاپ رسیده اند و طی روزهای این هفته به عراق ارسال می‌شوند.

وی افزود: نسخه های عربی «من زنده ام» با کمک فعالان نشر عراقی در این کشور توزیع خواهد شد و طی چند روز آینده ۲ هزار نسخه از این کتاب به عراق ارسال می شود که با توجه به همزمانی با ایام اربعین حسینی، قرار است دست اندر کاران توزیع کتاب، آن را در موکب های اسکان زائران و در مسیرهای پیاده روی به فروش برسانند.

این مدیر نشر در ادامه گفت: چندی پیش، «من زنده ام» به زبان اردو نیز ترجمه شد که نسخه های ترجمه اردوی این کتاب هم با شمارگان ۲ هزار نسخه به منطقه کشمیر ارسال شدند. پخش و توزیع کتاب توسط خود دوستان کشمیری انجام شد و در آن منطقه مسابقه کتابخوانی هم با محوریت این کتاب برگزار کردند.