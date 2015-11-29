به گزارش خبرنگار مهر، استقلال پی در پی میبرد و شکست نمیخورد و در صدر جدول لیگ برتر به نیمه نهایی جام حذفی هم رسیده است. این یک کارنامه درخشان برای مظلومی و استقلال است و مایه مباهات تیمی که در فصل گذشته ششم شده بود.
با این وجود و با توجه به اینکه این تیم و آن نتیجه را باید تشویق کرد اما چیزی در درون این سیستم صدرنشین خراب است انگار، یک نقطه وجود دارد که تشکیک به وجود میآورد، بخشی وجود دارد که اعتماد کامل را رقم نمیزند. استقلال پی در پی می برد اما بردها انگار هر روز ناپلئونیتر میشود و هر هفته این تیم، یک بازیکن افت کرده جدید معرفی میکند.
امید ابراهیمی مقابل نفت حتی شما و نمایی شبیه به امید ابراهیمی اول فصل نداشت، شهباززاده در گل نزدن همچنان ممارست دارد، جابر انصاری هم مقابل نفت عملا در زمین حضور نداشت. خسرو حیدری اصلا شبیه به آن خسرو که هر بازی دو پاس گل میداد نیست. یعقوب کریمی هر روز بدتر از روز قبل بازی میکند و به این ترتیَب تیمش را روی پل میبرد.
هر چه هست، هر چه جلو میرود استقلال صدرنشینی غیر قابل اعتمادتر می شود. اینبار رحمتی استقلال را نجات داد، مهار سه پنالتی اتفاقی است که خود رحمتی هم نمیتواند همیشه آن را ارائه کند و به این ترتیب میتوان استقلال را مقابل تراکتور در تبریز با مشکل مواجه دید.
شاید همیشه رحمتی نتواند این باشد که امروز هست. شاید همیشه صادقیانها جلوی دروازه استقلال دست چپ و راست خود را گم نکنند. پرویز مظلومی اگر نتواند دلیل افت بازیکنان تیمش را پیدا کند و این اشکال را برطرف نکند با ادامه روند تضعیف بازیکنان این تیم، استقلال جایگاهش را در لیگ از دست میدهد و قهرمان حذفی هم نخواهد شد.
فوتبال را باید جز به جز نگاه کرد، تک به تک بازی کنان استقلال را باید زیر ذره بین برد و به آنها دقت کرد. این افت در برخی بازیکنان به شدت به چشم میآید و به این ترتیب استقلال صدر نشین روزهای سخت تری خواهد داشت.
باید دید واکنش مظلومی به این اتفاق ها و آنالیزها چیست؟ آیا او بازی استقلال و نفت را باز هم آنالیز خواهد کرد؟ اگر چنین کند، افت تک سلول های استقلال را بهتر می بیند و آن را برطرف می کند، اگر نبیند، کاری اما از دست کسی ساخته نیست.
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