به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ آذربایجان، روز جمعه ۶ آذرماه در شهر باکو برگزار شد.

بر این اساس رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- اسماعیل موسکایف (روسیه) ۲- بخبایار اردنبات (مغولستان) ۳- اوتاری گوگاوا (گرجستان) و ماخیر امیر ارسلان اف (آذربایجان) ... ۷- یونس سرمستی

۶۱ کیلوگرم: ۱- حاجی علی اف (آذربایجان) ۲- ایمان صادقی ۳- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و الکساندر بوگومویف (روسیه)

۶۵ کیلوگرم: ۱- ماگومد قربان علی اف (روسیه) ۲- لوگان استیبر (آمریکا) ۳- تیمور ممدوف (آذربایجان) و سوسلان رومانوف (روسیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) ۲- طغرل عسگراف (آذربایجان) ۳- مصطفی کایا (ترکیه) و گاجی مراد اوماروف (آذربایجان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- جبرئیل حسن اف (آذربایجان) ۲- ختیگ سابولوف (روسیه) ۳- احمد گاجی ماگمدوف (روسیه) و مصطفی حسین خانی ... ۷- پیمان یاراحمدی

۸۶ کیلوگرم: ۱- الکساندر گوتسیف (آذربایجان) ۲- نورماگومد گاجیف (آذربایجان) ۳- احسان لشگری و ساندرو آمیناشویلی (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) ۲- شریف شریف اف (آذربایجان) ۳- ارسلان بک آلبروف (آذربایجان) و پاولو اولنیک (اوکراین)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۲- جمال الدین ماگومدوف (آذربایجان) ۳- دان برادلی (آمریکا) و دنگ ژویی (چین) ... ۷- امین طاهری (ایران)