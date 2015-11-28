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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ - باکو؛

رده‌بندی کامل مسابقات کشتی آزاد مشخص شد/ سه مدال برای ایران

رده‌بندی کامل مسابقات کشتی آزاد مشخص شد/ سه مدال برای ایران

رده بندی انفرادی مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام جایزه بزرگ باکو اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ آذربایجان، روز جمعه ۶ آذرماه در شهر باکو برگزار شد.

بر این اساس رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- اسماعیل موسکایف (روسیه) ۲- بخبایار اردنبات (مغولستان) ۳- اوتاری گوگاوا (گرجستان) و ماخیر امیر ارسلان اف (آذربایجان) ... ۷- یونس سرمستی
۶۱ کیلوگرم: ۱- حاجی علی اف (آذربایجان) ۲- ایمان صادقی ۳- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و الکساندر بوگومویف (روسیه)
۶۵ کیلوگرم: ۱- ماگومد قربان علی اف (روسیه) ۲- لوگان استیبر (آمریکا) ۳- تیمور ممدوف (آذربایجان) و سوسلان رومانوف (روسیه)
۷۰ کیلوگرم: ۱- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) ۲- طغرل عسگراف (آذربایجان) ۳- مصطفی کایا (ترکیه) و گاجی مراد اوماروف (آذربایجان)
۷۴ کیلوگرم: ۱-  جبرئیل حسن اف (آذربایجان) ۲- ختیگ سابولوف (روسیه) ۳- احمد گاجی ماگمدوف (روسیه) و مصطفی حسین خانی ... ۷- پیمان یاراحمدی
۸۶ کیلوگرم: ۱- الکساندر گوتسیف (آذربایجان) ۲- نورماگومد گاجیف (آذربایجان) ۳- احسان لشگری و ساندرو آمیناشویلی (گرجستان)
۹۷ کیلوگرم: ۱- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) ۲- شریف شریف اف (آذربایجان) ۳- ارسلان بک آلبروف (آذربایجان) و پاولو اولنیک (اوکراین)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۲- جمال الدین ماگومدوف (آذربایجان) ۳- دان برادلی (آمریکا) و دنگ ژویی (چین) ... ۷- امین طاهری (ایران)

کد مطلب 2980224

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