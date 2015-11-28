تصادفات درون شهری در زنجان ۱۵ درصد کاهش داشته است

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصادفات درون شهری استان زنجان طی هشت ماه سال جاری افزود: در بحث تصادفات فوتی طی سال گذشته ۲۴ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند که این میزان در هشت ماه سال جاری به ۲۲ نفر رسیده است.

وی اظهار کرد: میزان تصادفات فوتی درون شهری طی هشت ماهه سال جاری در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: در بحث تصادفات جرحی طی این بازه زمانی یک هزار و ۶۳۸ بر اثر تصادف مجروح شدند که این آمار طی سال گذشته در همین بازه زمانی یک هزار و ۹۰۸ فقره بوده که امسال ۱۴درصد معادل ۲۷ نفر تصادفات جرحی کاهش داشته است.

آفریدون با اشاره به تصادفات خسارتی درون شهری طی هشت ماه سال جاری در استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی یک هزار و ۴۰۴ فقره تصادف خسارتی رخ داده که طی سال گذشته در همین بازه زمانی یک هزار و ۶۱۲ فقره بوده که امسال ۲۰۸ فقره به میزان ۱۳ درصد کاهش دارد.

وی تاکید کرد: تصادفات خسارتی منجر به کشیدن کروکی در زنجان طی این بازه زمانی ۲۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان همچنین گفت: در مجموع تصادفات درون شهری طی هشت ماهه سال جاری در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

آفریدون بیشترین علت تصادفات درون شهری طی هشت ماهه سال جاری در استان زنجان را عدم توجه به جلو ۳۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم ۲۹ درصد و تغیر مسیر ناگهانی را شش درصد عنوان کرد.

وی با ابراز تاسف از اینکه رانندگان حین رانندگی از تلفن همراه استفاده می کنند، تصریح کرد: این امر باعث تشدید تصادفات می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان در خاتمه تصریح کرد: در تصادفات فوتی درون شهری ۱۰ نفر معادل ۴۵ درصد از فوتی ها در این بازه زمانی را عابران پیاده، ۹ نفر موتور سوار معادل ۴۱ درصد، دو نفر دو چرخه سوار و یک نفر راننده خودرو بوده است.