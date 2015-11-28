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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه

تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه

کابینه رژیم صهیونیستی در راستای سرکوب انتفاضه فلسطینی تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد که به موجب آن اختیارات ارتش این رژیم افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کابینه رژیم صهیونیستی شب گذشته تصویب کرد که اختیارات ارتش این رژیم افزایش یابد. به موجب این اختیارات، ارتش رژیم صهیونیستی می تواند روستاها و مناطق متعلق به عاملان عملیات های ضد صهیونیستی را تحت محاصره قرار دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین می تواند برای جستجوی افراد مظنون، در روستاها و مناطق فلسطینی عملیات نظامی مرتکب شود.

این اقدام کابینه رژیم صهیونیستی بدین معنی است که ارتش این رژیم می تواند بدون اجازه کابینه و هر زمان که فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند و طبق منافع امنیتی این رژیم، روستاها و مناطق فلسطینی را تحت محاصره قرار دهند.

انتفاضه جدید فلسطین موسوم به انتفاضه سوم یا قدس از اول اکتبر و در پی تشدید هتک حرمت صهیونیست ها به مسجدالاقصی آغاز و تاکنون ادامه دارد. عملیات ضد صهیونیستی مردم فلسطین و مقاومت آنها در برابر رژیم صهیونیستی مقامات صهیونیست را به شدت نگران کرده است.

کد مطلب 2980229
سمیه خمارباقی

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