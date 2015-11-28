خبرگزاری مهر – گروه استانها: چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس از هفته گذشته در محل نمایشگاههای شیراز آغاز به کار کرد.
نمایشگاه بزرگ کتاب شیراز یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی به خصوص در حوزه کتاب استان فارس در طول سال به حساب میآید که خیلی از فرهنگ دوستان استان برای گشایش آن لجظه شماری میکنند.
امسال نیز طبق عادت هرساله این نمایشگاه برگزار شد و مدیران ارشاد فارس مدعی شدند که سعی کردهاند ناشران بزرگ کشور را به این نمایشگاه برسانند.
در عین حال که این اتفاق کمایش روی داد و انتشاراتیهای مهم کشوری در نمایشگاه بزرگ کتاب فارس حضور یافتند اما موسسات فرهنگی هم بودند که از این غافله جا ماندند. برخی از این موسسات عطای شرکت را به لغایش بخشیدند و برخی دیگر نیز به جای ایجاد غرفه در مراکز مسقف نمایشگاه، در محوطه بیرونی آن غرفه زدند که باعث گلایه و دلخوری آنان شده بود که چرا موسسات بومی استان در این رویداد مهم فرهنگی ادبی از غافله جا ماندهاند.
مدیر موسسه فرهنگی بچههای کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک ماه قبل درخواست خود را برای دریافت غرفه نمایشگاه کتاب به اداره کل ارشاد فارس دادیم تا محصولات جبهه فرهنگی انقلاب و همچنین ناشرانی که در نمایشگاه شرکت نکردهاند به مردم عرضه شوند.
مسعود منوچهری با اشاره به اینکه ارشاد با درخواست موسسه موافقت و اعلام کرد میتوانید کارهای اداری را انجام دهید، افزود: چند روز قبل از برگزاری نمایشگاه به ما اعلام شد غرفهای به این موسسه تعلق نگرفته و باید روز افتتاحیه در محل حضور داشته تا اگر غرفهای خالی شد آن را با موسسه تحویل دهند که این انتظار تا شامگاه روز افتتاحیه ادامه داشت.
وی با بیان اینکه ما نسبت به این موضوع معترض شدیم که چرا موسساتی مانند ما که محصولات فرهنگی دارند نتوانند از نمایشگاه استفاده کنند، افزود: رایزنیهای زیادی انجام شد تا غرفه به موسسه فرهنگی ما تعلق گیرد اما بینتیجه ماند و آخر سرخودمان از طریق شرکت نمایشگاههای شیراز درخواست کردیم فضایی را در محوطه نمایشگاه به موسسه فرهنگی بچههای کتاب اختصاص دهند اما تقاضای ما به شرط اینکه هزینهها را خودمان متقبل شویم پذیرفته شد.
موسسات فرهنگی که محصولات جبهه فرهنگی انقلاب را ارائه میکنند امسال با مشکلات متعددی در برخورداری از غرفه مواجه شدهاند مدیر موسسه فرهنگی بچههای کتاب با اشاره به اینکه این روال باعث شد که یک روز از نمایشگاه سپری شود، افزود: پس از برقراری غرفه در محوطه نمایشگاه به ما اعلام شد چون شما بیرون از نمایشگاه قرار گرفتهاید دستگاه کارت خوان به شما تعلق نمیگیرد و در این رابطه مراجعه کنندگان به غرفه برای خریداری محصولات دچار مشکلات زیادی شدند و پس از رایزنیهای فراوان با مسئولان نمایشگاه بالاخره در بعداز ظهر پنجشنبه و مقارن با روز چهارم از سوی مسئولان به غرفه موسسه دستگاه کارت خوان ارائه شد.
منوچهری ادامه داد: در عین حال مسئولان اعلام کردند کارت خوان از روز پنجم فعال میشود که این یعنی فقط دو روز مانده به اتمام نمایشگاه غرفه موسسه فرهنگی بچههای کتاب میتواند از کارت خوان استفاده کند.
وی ضمن گلایه از بیمهریهایی که به موسسات بومی شد، افزود: غیر از موسسه فرهنگی بچههای کتاب چندین موسسه دیگر نیز با همین مشکل مواجه شده بودند که باعث گلایهمندی آنان نیز شده است.
یکی دیگر از مدیران موسسات فرهنگی نیز به خبرنگار مهر گفت: موسسات فرهنگی که محصولات جبهه فرهنگی انقلاب را ارائه میکنند امسال با مشکلات متعددی در برخورداری از غرفه مواجه شدهاند و از مسئولان اداره کل ارشاد گلایه داریم چرا به موسسات بومی مانند موسسات غیر بومی بهایی داده نشد.
اما از سویی دیگر مسئولان برگزاری نمایشگاه مدعی هستند که در این رابطه نهایت همکاری را با همه موسسات داشتهاند.
دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: یکی از موضوعات اساسی که در این نمایشگاه دنبال میشد حضور ناشران بزرگ به منظور ارتقای کیفیت نمایشگاه بود از این رو قانونی برای حضور ناشران در نظر گرفته شد.
منوچهر رضایی افزود: در این راستا مقرر شد که در ابتدا ناشرانی که حداقل ۸۰ عنوان کتاب از تاریخ ۹۱/۱/۱ چاپ کرده بودند در نمایشگاه حضور داشته و به دنبال آن برای استان فارس نیز ناشرانی با ۲۰ عنوان کتاب نیز در نمایشگاه حضور یافته و غرفه در اختیارشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این خصوص ناشران بالای ۴۰ عنوان کتاب دو غرفه و ۲۰ عنوان نیز یک غرفه در اختیارشان قرار گرفت.
دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب استان فارس با اشاره به اینکه در این نمایشگاه نگاه ویژهای به ناشران بزرگ شده، بیان کرد: بر این اساس ناشرانی که تعداد عنوانهای آنها نیز زیر ۲۰ عنوان بود تجمیع شده و یک غرفه با ناشرانی با همین شرایط به آنها داده شد.
وی در خصوص حضور موسسه فرهنگی بچههای کتاب و موسسات از این قبیل نیز گفت: برای حضور این موسسه مانعی وجود نداشت اما مقرر شد که ناشری را معرفی و در چارچوب قوانین آثار را معرفی کنند اما به رغم تاکیدات مکرر مبنی بر معرفی یک ناشر دارای شرایط نمایشگاه، اما این موسسه ناشری معرفی نکرد.
رضایی با اشاره به اینکه اگر یک غرفه در اختیار این موسسه قرار میگرفت به طور حتم دیگر ناشران و حتی وزارت ارشاد اعتراض میکرد، اظهار داشت: برای حضور در این دوره از نمایشگاه قانونی تعریف شد که همه موظف به اجرای آن بودند.
وی با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه شش هزار متر مربع فضا آن هم به شکل غرفه بندی در اختیار بود، گفت: فضایی که در اختیار نمایشگاه کتاب قرار دارد بر اساس چارچوب خاصی است و حتی راهروها در اختیارمان نیست اما با این وجود در کنار دیگر انتشاراتیها غرفهای در اختیار این موسسه قرار گرفت اما مسئولان آن اعلام کردند که از فضای بیرون استفاده میکنند.
دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب استان فارس گفت: در این دوره از نمایشگاه ۴۰۰ ناشر مستقل و ۲۱۵ نمایندگی ناشر حضور دارند حتی بر اساس قوانین این دوره اجازه حضور به ناشرانی که کتابهایشان قبل از سال ۹۱ بود داده نشد.
وی در عین حال گفت: ما هر ساله به این موسسات و سایر دوستان غرفه اختصاص میدادیم و امسال نیز بازهم تلاش کردیم تا نهایت همکاری را با آنها داشته باشیم.
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