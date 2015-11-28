برپایی نمایشگاه پوستر «از کربلا تا منا» در فرهنگسرای انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بازگشت پیکر غضنفر رکن آبادی از جانباختگان فاجعه منا، فرهنگسرای انقلاب اسلامی با حمایت معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، برای اولین بار به برگزاری نمایشگاه بیگ آرت (قطعات بزرگ نمایشی) از پوسترهای مجموعه «از منا تا کربلا» اقدام کرده است.

این پوسترها به همت تعدادی از هنرمندان جوان گرافیست انقلاب اسلامی با هدف «جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن جنایت دولت سعودی در فاجعه منا»، «احیای سنت حسنه نیابت زیارت از طرف تازه درگذشتگان» و همچنین «پیوند و همراستایی مفهوم حج و اربعین» طراحی و تولید شده است.

این مجموعه نمایشگاهی بخشی از پویش مردمی «من قربانی منا هستم» خواهد بود.

در این پویش مردمی، مسافران و زائران حاضر در راهپیمایی اربعین در کربلا و همچنین اهالی تهران که در مراسم پیاده روی میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم شرکت می کنند، هر یک به نیابت از یکی از قربانیان ایرانی فاجعه منا، یک بار زیارت اربعین را قرائت خواهند کرد.

نمایشگاه «از منا تا کربلا» حاصل تلاش حامد مغروری، محمد حسین مویدی، محمد رازقی، سیدمحمدرضا میری، مهدی جعفری، حمید قربانپور، محمود بازدار، حمید فخار، زینب ربانی خواه، آرزو آقاباباییان، محبوبه جوتدی پور، ثویبه پروین، آزاده قربانی و منصوره جوتدی پور است.

این نمایشگاه از جمعه ششم آذر کار خود را آغاز کرده و تا اربعین حسینی یازدهم آذر ماه در میدان امام حسین(ع) میزبان علاقمندان خواهد بود.