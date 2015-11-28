تمام معتادان زن تهرانی تا ۱۰ روز دیگر جمع آوری می شوند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تا ۱۰ روز دیگر تمام معتادان متجاهر زن در سطح تهران با همکاری فرمانداری و شهرداری تهران جمع آوری شده و دیگر زنان معتاد را در سطح پایتخت نخواهید دید.

وی افزود: البته کمپ هایی با ظرفیت ۳ هزار نفر برای معتادان ماده ۱۵ (خودمعرف) با کمک بهزیستی استان تهران ظرفیت‌سازی شده است که بعد از طرح ویژه برای زنان معتاد، جمع آوری مردان معتاد تهرانی آغاز می شود.

فرهادی اضافه کرد: هر شهرداری در هر منطقه تهران باید سه کمپ ۱۵۰ نفری ایجاد کند که با کمپ های شفق و کمرد این کار به نحو احسن انجام می شود و این قول را هم می دهیم که معتادان متجاهر به هیچ عنوان تا وقتی که پاک نشده و به قول معروف تکلیف آنها از نظر اسکان و اشتغال و غیره روشن نشده آنها را رها نکنیم حتی اگر لازم باشد آنها را یکسال نگه داریم.

فرهادی گفت: پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در سطح تهران داشته باشیم.